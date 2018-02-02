В Москве бездомный попытался ограбить банк на 4 миллиона рублей

В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в попытке ограбить банк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, накануне вечером в банк вошел мужчина, чтобы обменять 50 долларов. Вместе с деньгами он передал кассиру записку, в которой требовал 4 миллиона рублей. Однако сотрудница банка не растерялась и ответила грабителю, что уже вызвала полицию, после чего тот скрылся.

Стражи порядка задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства. Расследуется уголовное дело по статье "Разбой".