На присоединенных территориях построено 84 км новых магистральных дорог, в том числе поперечных, связывающих Калужское и Киевское шоссе, четыре путепровода через железную дорогу, пущены 22 новых автобусных маршрута. Всего в Новой Москве будет шесть веток скоростного рельсового транспорта, из которых четыре линии метро. В частности планируется запустить участок Сокольнической ветки длиной более 11 км. На нем расположатся станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Скоро должны принять пассажиров и станции Калининско-Солнцевской ветки "Говорово" и "Рассказовка". Плюс проектируется линия от Третьего пересадочного контура и линия из Бирюлева. Кроме того, активно развиваются два железнодорожных направления - Киевское и Курское. На Курском достраивается дополнительный главный путь, на Киевском ведется проектирование. Когда заработают эти пути, электрички станут ходить чаще. Поперечные связи в округе обеспечат трамваи. Сейчас идет проектирование их первых путей.
К 2035 году в ТиНАО будет 24 транспортно-пересадочного узла, 70 км новых линий и 20 станций метрополитена. А еще - 2,1 тысячи км дорог, 178 км трамвайной сети. Протяженность автобусных маршрутов достигнет 5,4 тысячи км.
Благодаря построенным дорогам и новым автобусным маршрутам жители Новой Москвы быстрее добираются до центра столицы, где, как сообщил Кирилл Родин, представитель ВЦИОМ, до сих пор работают более 40% жителей этих территорий. Причем, в центр едут люди с высшим образованием - пока на территории ТиНАО не так много рабочих мест с зарплатами, сопоставимыми со старой Москвой. Поэтому сохраняется высокая маятниковая миграция. Но за последние пять лет по словам Владимира Жидкина, она уменьшилась примерно на 10%. Будет сокращаться и дальше, так как к 2035 году в ТиНАО планируется создать 1 миллион рабочих мест.