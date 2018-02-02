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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На горизонте - "Филатов луг"

В Новую Москву идут четыре линии метро
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
В полтора-два раза быстрее стали добираться жители Новой Москвы на работу в центре города за последние несколько лет. В этом году доехать станет еще проще - к первым двум станциям метро добавятся еще четыре. Об этом сообщил вчера на заседании "круглого стола", посвященного транспортному каркасу Новой Москвы, Владимир Жидкин, глава департамента развития новых территорий.

На присоединенных территориях построено 84 км новых магистральных дорог, в том числе поперечных, связывающих Калужское и Киевское шоссе, четыре путепровода через железную дорогу, пущены 22 новых автобусных маршрута. Всего в Новой Москве будет шесть веток скоростного рельсового транспорта, из которых четыре линии метро. В частности планируется запустить участок Сокольнической ветки длиной более 11 км. На нем расположатся станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Скоро должны принять пассажиров и станции Калининско-Солнцевской ветки "Говорово" и "Рассказовка". Плюс проектируется линия от Третьего пересадочного контура и линия из Бирюлева. Кроме того, активно развиваются два железнодорожных направления - Киевское и Курское. На Курском достраивается дополнительный главный путь, на Киевском ведется проектирование. Когда заработают эти пути, электрички станут ходить чаще. Поперечные связи в округе обеспечат трамваи. Сейчас идет проектирование их первых путей.

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К 2035 году в ТиНАО будет 24 транспортно-пересадочного узла, 70 км новых линий и 20 станций метрополитена. А еще - 2,1 тысячи км дорог, 178 км трамвайной сети. Протяженность автобусных маршрутов достигнет 5,4 тысячи км.

Благодаря построенным дорогам и новым автобусным маршрутам жители Новой Москвы быстрее добираются до центра столицы, где, как сообщил Кирилл Родин, представитель ВЦИОМ, до сих пор работают более 40% жителей этих территорий. Причем, в центр едут люди с высшим образованием - пока на территории ТиНАО не так много рабочих мест с зарплатами, сопоставимыми со старой Москвой. Поэтому сохраняется высокая маятниковая миграция. Но за последние пять лет по словам Владимира Жидкина, она уменьшилась примерно на 10%. Будет сокращаться и дальше, так как к 2035 году в ТиНАО планируется создать 1 миллион рабочих мест.

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