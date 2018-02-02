В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом

Рано утром на ответвлении Белорусского направления электричка столкнулась с легковой машиной. Водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, инцидент произошел на перегоне Усово-Кунцево в 5-16 утра. Машинисты сигналили, но расстояние было недостаточным. Легковушку после столкновения отбросило на обочину. По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры также не обращались за помощью. Водителю и пассажиру легкового автомобиля вызван наряд "Скорой помощи". Через 10 минут электричка продолжила путь. На расписание произошедшее не повлияло.

В МЖД призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.