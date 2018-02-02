В России названы лучшие музеи военной истории

Объявлены итоги всероссийского конкурса на лучший региональный музей военной истории. Он проводился Российским военно-историческим обществом (РВИО) в честь 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве. Из 51 музея со всей России были отобраны путем голосования три лучших.

Как рассказали в РВИО, первое место было присуждено музейно-выставочному центру филиалу краеведческого музея Тамбовской области. На втором месте Военно-исторический музей-заповедник города Остров Псковской области. На третьем месте расположился Центр историко-культурного наследия города Челябинска.

- Конкурс был направлен, в первую очередь, на активизацию деятельности региональных музеев, рассказала заместитель руководителя департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО Юлия Коновалова. - Состав участников конкурса широк и разнообразен: здесь и крупные известные музеи, и залы военной славы, школьные музеи и музеи поисковых объединений.

По словам Юлии Коноваловой, самый большой интерес проявили краеведческие музеи и музейные объединения, работающие над увековечиванием памяти своих земляков.

Помимо тройки победителей были разработано несколько специальных номинаций. К примеру, панорама "Прорыв" из села Марьино Ленинградской области была признана лучшим инновационным проектом. А победителем народного голосования стал историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" города Севастополь.

Все участники конкурса получат методические материалы выставки РВИО #МЫСТАЛИНГРАД. Планируется, что они будут использованы в качестве основы для экспозиции к 75-летию Победы в Сталинградской битве.