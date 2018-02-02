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02.02.2018 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Во Владимире водители автобуса и троллейбуса подрались за место

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Водители троллейбуса и автобуса во Владимире устроили драку за место у остановки "Садовая площадь". В мэрии начали проверку инцидента, сообщает РИА Новости.

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Поводом для проведения проверки стала видеозапись инцидента, выложенная в сеть очевидцами.

На записи видно, как троллейбус №7 остановился для высадки пассажиров на остановке, а автобус №17, не поместившийся в зону остановки, перекрыл две полосы для движения других видов транспорта и спровоцировал пробку. Между водителями автобуса и троллейбуса произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Для выяснения отношений водители покинули свои рабочие кресла и, забыв про безопасность пассажиров, вышли на улицу на "разборку".

- Предположительно, драка произошла, так как водители автобуса и троллейбуса, которые ходят по совпадающим маршрутам, не поделили пассажиров и место на дороге, - говорится в сообщении.

В мэрии Владимира инцидент назвали "недопустимым" и пообещали провести с участниками конфликта "дополнительный инструктаж".

Инцидентом на Садовой площади заинтересовались и в региональном управлении ГИБДД, инициировав собственную проверку.

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