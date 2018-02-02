В ходе совместной операции пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в Беринговом море была задержана рыболовная шхуна под флагом Сьерра-Леоне.

Как сообщает пресс-служба погрануправления, экипаж судна пытался ввести в заблуждение государственные контролирующие органы, используя идентификационные номера и международные позывные сигналы, принадлежащие другим судам.

На борту шхуны пограничники нашли крабовые ловушки и баки, которые используются для транспортировки краба в живом виде, а также наживу общим весом около четырех тонн. При этом документов, разрешающих вести промысел в исключительной экономической зоне РФ и судового журнала на судне не было.

Пограничники считают, что в действиях капитана судна есть признаки нарушения законодательства об арктическом шельфе и злоупотребление полномочиями. В настоящее время шхуну конвоируют в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.

Ранее, по данным ведомства, эта шхуна, которая сейчас называется "Си Бриз", а ранее носила имя "Бант", уже задерживалось за аналогичные нарушения. Общая сумма наложенных на него штрафов составила более 6,5 миллиона рублей.

Кстати



Как отмечают в Пограничной службе ФСБ России, уже много лет подряд основными нарушителями в сфере незаконной добычи биоресурсов являются так называемые "подфлажники" - как правило, суда с российским экипажем, но под флагом "удобной" страны. Панама, Камбоджа, Греция, Белиз и еще два с лишним десятка стран предлагают регистрацию судов за небольшие деньги и взимают минимальные налоги.