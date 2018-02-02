В Якутии найден крупный фрагмент запущенного с Восточного "Союза"

В Вилюйском районе Якутии обнаружили первый крупный фрагмент второй ступени ракеты "Союз-2.1а", запущенной в четверг с космодрома Восточный.

В Алданском районе республики, где ранее радиолокационный комплекс также зафиксировал части ракеты-носителя, поиски пока результатов не принесли, передает РИА Новости со ссылкой на представителя КГУ "Служба спасателей Якутии".

Напомним, до старта ракеты "Союз-2.1а" были взяты пробы почвы и воздуха в местах возможного падения фрагментов носителя. Экологический мониторинг продолжается.