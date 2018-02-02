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02.02.2018 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школы Чувашии получили новые автобусы

Текст: Сергей Кирсанов
Ключи от новых школьных автобусов получили 35 общеобразовательных учреждений Чувашии.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

В церемонии, прошедшей на площади перед дворцом культуры Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, приняли участие глава региона Михаил Игнатьев и временно исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По словам Игнатьева, транспортные средства были приобретены благодаря федеральной программе, реализуемой по инициативе президента страны, а также с участием республиканской программы "Развитие образования".

Вспоминая годы своей учебы, глава Чувашии рассказал, что ему вместе с другими ребятами приходилось пешком преодолевать по несколько километров в день до школы в любую погоду. Он отметил, что сегодня в стране созданы условия для того, чтобы все дети имели возможность получить качественные знания в достойных современных условиях.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Все приобретенные автобусы российского производства. Они разной вместимости в зависимости от нужд того или иного учебного заведения. Так, например, Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова получил транспортное средство большой вместимости - на 42 пассажира. По словам директора учреждения Татьяны Казаковой, автобус будет использоваться для профориентационных выездов учащихся.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Михаил Игнатьев, осмотрев салоны транспортных средств, отметил их соответствие высокому уровню безопасности и комфорта.

- Они теплые, надежные, даже предусмотрены места для ранцев. Новые автобусы будут использоваться не только, чтобы подвозить детей в школу. С их помощью учащиеся смогут посещать различные мероприятия, выезжать на олимпиады и экскурсии, - сказал глава республики.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Он также добавил, что программа по закупке школьных автобусов будет продолжена.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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- Срок эксплуатации школьных автобусов составляет не более 10 лет. Мы соблюдаем эти нормы, ежегодно выделяем средства из республиканского бюджета на обновление школьного автопарка. В 2018 году предусмотрено 16 миллионов рублей на приобретение девяти автобусов, - заявил Игнатьев.

В настоящее время парк школьных автобусов в Чувашии насчитывает 341 транспортное средство. Ежедневно в базовые школы подвозится более 12 тысяч детей из 1135 населенных пунктов.

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