Врачи Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чувашии провели уникальную операцию.

В медицинское учреждение поступила 22-летняя пациентка с диагнозом "идиопатический правосторонний грудной сколиоз третьей степени".

Это тяжелое заболевание, вызывающее деформацию грудной клетки, что приводит к сдавливанию органов, расположенных в этом отделе.

Недуг был скорректирован с применением самых современных технологий, которые позволяют проводить операционное вмешательство без больших надрезов. Для молодой девушки это, безусловно, важно.

Процедура, как рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Айрат Сюндюков, прошла успешно, сейчас пациентка направлена на курс интенсивной терапии.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

К слову, подобную технику врачи Чувашии начали применять два год назад одними из первых в стране. В регионе действуют высокотехнологичные центры по кардиохирургии, травматологии и микрохирургии глаза. Ежегодно их пациентами тысячи жители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в Чувашии является также обеспечение высокого уровня медицинской помощи шаговой доступности. В республике действуют 526 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году будут построены еще 25 модульных ФАПо, оснащенных в соответствии с современными требованиями.