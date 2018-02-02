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02.02.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре медики ответят за смерть девочки от менингита

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре возбуждено уголовное дело против медработников, допустивших смерть маленького ребенка, сообщили в областном СК.

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23 декабря 2017 года в одну из самарских больниц поступила девочка с высокой температурой. Она скончалась в реанимационном отделении. Причиной смерти стала "полиорганная недостаточность, острый серозно-гнойный менингит неясной этиологии".

Следователи установили, что родители девочки обращались в медучреждение за помощью. Однако врачи оснований для госпитализации не нашли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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