В Самаре ученые создадут "цифровое" сердце

Ученые Самарского государственного технического университета работают над созданием динамической модели сердечно-сосудистой системы.

Предполагается, что она должна быть доступной, чтобы каждый человек мог, запустив приложение на смартфоне и загрузив результаты электрокардиографии, мог увидеть цифровой аналог своей сердечно-сосудистой системы.

Руководитель проекта, кандидат технических наук Дмитрий Пащенко считает, что при успешном воплощении замысла модель удастся интегрировать с одним из существующих сервисов телемедицины.

- Один из основных этапов в создании цифрового двойника фактически пройден, - говорит ученый. - Нам остается только адаптировать геометрию и попытаться ее максимально приблизить к реальному строению. Следующим этапом будет "оживление" геометрии за счет использования CFD-моделирования, верификация результатов с использованием экспериментальных данным и визуализация полученных результатов.