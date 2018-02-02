Новосибирские приставы поймали должника, притворившись семейной парой

Судебные приставы в Новосибирске изобличили злостного должника по алиментам, которому долго удавалось скрываться от служителей закона. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного Управления ФССП, на мужчину удалось выйти и наложить арест на его квартиру и гараж благодаря смекалке сотрудников ведомства, "исполнивших роль" семейной пары.

За 44-летним сибиряком числилось двести тысяч рублей долга по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако по адресу регистрации мужчина не жил, а соседи и родственники о его местонахождении ничего сказать не могли. Или не хотели. Зато запрос в учетно-регистрирующие органы дал результат: должник недавно стал владельцем однокомнатной квартиры, полученной им в наследство.

Правда, и там судебный пристав-исполнитель алиментщика не застал, зато нашел на окне объявление о продаже жилплощади. Позвонив по указанному на клочке бумаги номеру телефона, он выяснил, что продажей квартиры занимается риелтор. Пришлось для начала назначать встречу с ним. Якобы для покупки "однушки". Перед этим в отношении объекта недвижимости был вынесен запрет на любые регистрационные действия.

В назначенное время служитель Фемиды, разыскивающий должника, пришел по адресу вместе с коллегой - они притворились супружеской парой, желающей приобрести "семейное гнездышко". Риелтор встретила их на пороге и ни на секунду не сомневалась в правдивости "легенды" приставов. Она рассказывала обо всех достоинствах жилья, пока мужчина, также находившийся в квартире, флегматично занимался ремонтом.

Однако со стороны "супругов" сыпалось столько уточняющих вопросов, что не на все у риелтора был готов ответ. В какой-то момент ремонтник не выдержал и пришел на помощь риелтору, отвечая на вопросы мнимых покупателей. После того, как он признался в том, что является собственником квартиры, пара "раскрыла карты", показав ему удостоверения.

Оставалось провести лишь рутинные процедуры: риелтору объяснили, что квартира находится в списке запрещенных к регистрации, а неплательщика доставили в отделение судебных приставов, где был составлен административный протокол. Кроме того, арест был наложен и на гараж, также принадлежащий должнику.