Новосибирские приставы поймали должника, притворившись семейной парой

Новости

Скончался отец американского посла в России 02:10
Испания объяснила выдачу российского программиста властям США 01:55
Мисуркин и Шкаплеров решили задержаться в открытом космосе 01:51
Коми прокомментировал публикацию записки о нарушениях ФБР 01:24
В США отец пострадавших гимнасток набросился на врача-насильника 00:54
В госдепе заявили, что проинформировали Москву и Пекин о ядерной доктрине 00:49
У 69-летнего президента Финляндии родился сын 00:32
На складе в Рио-де-Жанейро сгорели 9 тысяч посылок 00:12
Видео: сова заслонила собой финских нарушителей ПДД от камеры на дороге 00:03
Пентагон применит атомное оружие в ответ на неядерное нападение 02.02.2018
В Беларуси обезврежено 11 иностранных шпионов 02.02.2018
Минздраву предложили компенсировать пациентам расходы на платные операции 02.02.2018
В России создадут банк персональных биометрических данных 02.02.2018
Случайно заехавшего в палестинский район израильтянина спасли военные 02.02.2018
Постпредство РФ в ООН опубликовало историческую грамоту Рузвельта 02.02.2018
В Москве двое пьяных во время корпоратива выпали из окна 02.02.2018
Нейрохирурги Беларуси провели уникальные операции 02.02.2018
Пьяный хулиган в Москве угрожал посетителям кафе пневматикой 02.02.2018
Неизвестные открыли стрельбу на востоке Москвы 02.02.2018
Совфед: В войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия 02.02.2018
В России названы лучшие музеи военной истории 02.02.2018
Делом о поножовщине в калужской школе займутся лучшие следователи 02.02.2018
Токио не поддержал размещение самолетов ВКС РФ на аэродроме Итурупа 02.02.2018
Минфин будет покупать только золото для пополнения госфонда 02.02.2018
Медведев сообщил о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок 02.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
02.02.2018 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирские приставы поймали должника, притворившись семейной парой

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Судебные приставы в Новосибирске изобличили злостного должника по алиментам, которому долго удавалось скрываться от служителей закона. Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного Управления ФССП, на мужчину удалось выйти и наложить арест на его квартиру и гараж благодаря смекалке сотрудников ведомства, "исполнивших роль" семейной пары.

В Мурманске судебный пристав пришла к алиментщику под видом невесты

За 44-летним сибиряком числилось двести тысяч рублей долга по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако по адресу регистрации мужчина не жил, а соседи и родственники о его местонахождении ничего сказать не могли. Или не хотели. Зато запрос в учетно-регистрирующие органы дал результат: должник недавно стал владельцем однокомнатной квартиры, полученной им в наследство.

Правда, и там судебный пристав-исполнитель алиментщика не застал, зато нашел на окне объявление о продаже жилплощади. Позвонив по указанному на клочке бумаги номеру телефона, он выяснил, что продажей квартиры занимается риелтор. Пришлось для начала назначать встречу с ним. Якобы для покупки "однушки". Перед этим в отношении объекта недвижимости был вынесен запрет на любые регистрационные действия.

В назначенное время служитель Фемиды, разыскивающий должника, пришел по адресу вместе с коллегой - они притворились супружеской парой, желающей приобрести "семейное гнездышко". Риелтор встретила их на пороге и ни на секунду не сомневалась в правдивости "легенды" приставов. Она рассказывала обо всех достоинствах жилья, пока мужчина, также находившийся в квартире, флегматично занимался ремонтом.

В Перми должница спряталась от судебных приставов в сумке

Однако со стороны "супругов" сыпалось столько уточняющих вопросов, что не на все у риелтора был готов ответ. В какой-то момент ремонтник не выдержал и пришел на помощь риелтору, отвечая на вопросы мнимых покупателей. После того, как он признался в том, что является собственником квартиры, пара "раскрыла карты", показав ему удостоверения.

Оставалось провести лишь рутинные процедуры: риелтору объяснили, что квартира находится в списке запрещенных к регистрации, а неплательщика доставили в отделение судебных приставов, где был составлен административный протокол. Кроме того, арест был наложен и на гараж, также принадлежащий должнику.

Главное сегодня

Видео: Волгоград спустя 75 лет после победы
Минфин США предупредил об опасности новых санкций против России
Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве