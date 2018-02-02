Новости

Медведев призвал перейти на маркировку всех товаров на территории ЕАЭС 14:26
Nissan анонсировал премьеру обновленного кроссовера Qashqai в России 14:22
Глава минздрава Литвы отказался воевать с "чарками меда" 14:20
На таможне в Брянской области задержали украинца с военной техникой 14:20
ЦИК: Телеканалы ровно освещают предвыборную активность кандидатов 14:15
В Бурятии самосвал раздавил мост 14:14
Биатлонистка Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU 14:12
Видео: Волгоград спустя 75 лет после победы 14:11
При крушении двух военных вертолетов во Франции погибли пять человек 14:05
Лукашенко заявил о построении в Беларуси интеллектуальной экономики 14:05
Китай запретит распространение слухов и ложной информации в интернете 14:00
Опубликованы уникальные кадры выживания белых медведей в Арктике 13:55
Набиуллина : Банк России ожидает рекордной прибыли банков в 2018 году 13:46
В Кемерове зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе 13:30
В Омске загорелась школа 13:30
Глава МИД Греции получил анонимное письмо с угрозами в адрес своей семьи 13:26
Актер из "Ивана Васильевича" опроверг свою госпитализацию 13:24
Банк России принял решение о присоединении Бинбанка к "Открытию" 13:20
В Екатеринбурге ежик-метеоролог предсказал погоду на весну 13:13
Рабочая группа ЦИК начинает подводить итоги проверки подписей за кандидатов в президенты 13:09
В Калининграде откроют выставку "От Сталинграда до Кенигсберга" 13:05
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве 13:00
Главу воронежского Росприроднадзора уволили за коррупцию 12:56
Собянин вместе с ветеранами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:52
На Кубани экс-полицейского осудят за ДТП с двумя погибшими 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Главные законы, которые заработают в России в феврале
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Опрос: Должен ли учитель проверять домашнее задание?
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
02.02.2018 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии самосвал раздавил мост

Текст: Дмитрий Мальков

Под весом грузовика обрушился мост в Заиграевском районе Бурятии. У моста, соединяющего два поселка - Старая Курба и Новая Курба, - не выдержали бетонные опоры, а стальные конструкции оказались буквально вдавлены в дно реки, сообщает ГУ МВД по республике.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Новосибирцы отстояли право пользоваться мостом

- По предварительным данным, 28-летний водитель седельного тягача Volvo, приблизительная масса которого составляет 20 тонн, перевозил груз массой 53 тонны по мосту с ограничением в 10 тонн. Конструкция сооружения массы транспортного средства не выдержала, в результате чего произошел обвал нескольких пролетов мостового перекрытия, - рассказали в полиции.

Правоохранители уже взяли показания у водителя большегруза. Он утверждает, что заехал на мост случайно. Его по ошибке привел туда навигатор, которым он пользовался в пути. При этом никаких указаний на ограничения по массе в темноте водитель якобы не увидел.

Движение по мосту полностью парализовано. Тяжелые машины пока не могут даже вытащить из реки. Для этого требуется специальная мощная техника, а ее нет в хозяйствах района.

Как сообщили в региональном управлении МВД, сейчас сотрудники ГИБДД ищут альтернативные варианты организации перемещения автотранспорта между населенным пунктами.

Главное сегодня

Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам
Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве
В отношении главного архитектора Махачкалы возбуждено дело