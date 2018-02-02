В Бурятии самосвал раздавил мост

Под весом грузовика обрушился мост в Заиграевском районе Бурятии. У моста, соединяющего два поселка - Старая Курба и Новая Курба, - не выдержали бетонные опоры, а стальные конструкции оказались буквально вдавлены в дно реки, сообщает ГУ МВД по республике.

- По предварительным данным, 28-летний водитель седельного тягача Volvo, приблизительная масса которого составляет 20 тонн, перевозил груз массой 53 тонны по мосту с ограничением в 10 тонн. Конструкция сооружения массы транспортного средства не выдержала, в результате чего произошел обвал нескольких пролетов мостового перекрытия, - рассказали в полиции.

Правоохранители уже взяли показания у водителя большегруза. Он утверждает, что заехал на мост случайно. Его по ошибке привел туда навигатор, которым он пользовался в пути. При этом никаких указаний на ограничения по массе в темноте водитель якобы не увидел.

Движение по мосту полностью парализовано. Тяжелые машины пока не могут даже вытащить из реки. Для этого требуется специальная мощная техника, а ее нет в хозяйствах района.

Как сообщили в региональном управлении МВД, сейчас сотрудники ГИБДД ищут альтернативные варианты организации перемещения автотранспорта между населенным пунктами.