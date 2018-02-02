В КБР борца с коррупцией заподозрили в крупной взятке

В Кабардино-Балкарии взят под стражу врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Урванскому району республики. Следственные органы СК РФ по региону возбудили против него уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение бездействия, совершенное в особо крупном размере").

- По версии следствия, подполковник полиции, встретившись с учредителем крестьянско-фермерского хозяйства, сообщил ей о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности и необходимости представления бухгалтерских и учредительных документов указанного хозяйства. Через некоторое время полицейский снова инициировал встречу с потерпевшей, в ходе которой потребовал за прекращение проверки взятку в три миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного отдела СК РФ по КБР.

Как сообщили правоохранители, женщина передала полицейскому два миллиона, "но этого ему оказалось мало, и он потребовал срочно найти недостащий миллион". Тогда учредитель хозяйства обратилась в УФСБ по Кабардино-Балкарии. Во время следующей передачи денег подозреваемого задержали оперативники.

Следствие по уголовному делу продолжается.