Бывшего бизнес-партнера Аршавина осудили за мошенничество

Выборгский районный суд Петербурга признал Петра Тиньгаева (бывшего бизнес-партнера известного футболиста Андрея Аршавина) виновным в мошенничестве и отмывании денегэ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дело Тиньгаева приобрело широкий резонанс благодаря тому, что на одном из документов, использованных в финансовой афере, поручителем значился Аршавин - там даже стояла его подпись.

По версии следствия, в октябре 2008 года Тиньгаев заключил с ООО "БалтАвтоТрейд" несколько договоров купли-продажи автомобилей и мотоциклов (хотя клиенты своих машин так и не дождались, потеряв на этом около 146 миллионов рублей), а потом "отмыл" 34 миллиона с помощью нескольких финансовых операций.

Спустя три года Тиньгаев, ставший соучредителем ЗАО "Автодор Экспресс", принес в банк договор поручительства с Аршавиным и добился льготных условий - вернее пониженной ставки кредитования в 1,5 процента годовых. В результате банк понес ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

Отчаявшись получить деньги с Тиньгаева, кредитор подал в суд на поручителя, однако Аршавину удалось доказать в суде, что его подпись подделана - хотя перед этим на имущество футболиста был наложен арест.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, условно, с испытательным сроком три года.