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02.02.2018 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фото: В Петербурге под "Мостом глупости" застрял 140-й автомобиль

Текст: Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург)

В социальных сетях появилось фото очередного курьезного случая, связанного с одним из петербургских автомобильных мостов. В городе его называют "Мостом глупости".

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Этот транспортный объект расположен на пересечение Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Мост настолько низок, что под ним постоянно застревают машины - и сегодня это случилось в 140-й раз.

Под мостом, как обычно, застряла "Газель", и фото этого ЧП появилось в аккаунте в Twitter, который специально посвящен "Мосту глупости".

Особую курьезность ситуации придает то обстоятельство, что на перилах моста висит исполненная крупным шрифтом растяжка-предупреждение "Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!". Но вот уже в 140-й раз нашелся водитель, который решил лично проверить этот факт.

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