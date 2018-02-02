Фото: В Петербурге под "Мостом глупости" застрял 140-й автомобиль

У нас сегодня 140й застрявший!#Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/FalnXpNDKr— Мост глупости (@FoolsBridge) 2 февраля 2018 г.
В социальных сетях появилось фото очередного курьезного случая, связанного с одним из петербургских автомобильных мостов. В городе его называют "Мостом глупости".
Этот транспортный объект расположен на пересечение Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Мост настолько низок, что под ним постоянно застревают машины - и сегодня это случилось в 140-й раз.
Под мостом, как обычно, застряла "Газель", и фото этого ЧП появилось в аккаунте в Twitter, который специально посвящен "Мосту глупости".
Особую курьезность ситуации придает то обстоятельство, что на перилах моста висит исполненная крупным шрифтом растяжка-предупреждение "Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!". Но вот уже в 140-й раз нашелся водитель, который решил лично проверить этот факт.