В Архангельске прошел квест на знание Сталинградской битвы

Около 100 архангельских школьников приняли участие в историческом квесте "Сталинградская битва". Игра была посвящена 75-летию победы в битве.

За 1,5 часа игры дети должны были определить звуки различной боевой техники, собрать аптечку для раненого, произвести доклад по всей форме военачальнику, вспомнить важные вехи в истории и фамилии полководцев, а также выбить мишени в тире.

- Представьте, что вы медсестра и сейчас попали в ситуацию боевых действий. Перед вами аптечка, нужно выбрать десять наименований из предложенных медикаментов, которые помогли бы спасти раненного, - рассказывает начальник отдела по патриотическому воспитанию ГАУ АО "Центр Патриот" Александр Завернин. - Здесь важно правильно сориентироваться, проявить скорость реакции. Все это будет оценено.

По мнению организаторов квеста "Сталинградская битва", интерактивной формат позволяет привлечь и удержать внимание современных школьников, а заодно более подробно изучить важные исторические даты.

- Совместно с движением "Волонтеры Победы" мы также проводим викторины на различную тематику, но в формате квеста команда может раскрыться наиболее полно. Тут важно не только хорошо знать историю, но и уметь оценить обстановку, выполнять творческие задания, быть метким и так далее, - отмечает Александр Завернин.

Игра проходит в несколько этапов. Для участия в "Сталинградской битве" заявились девять команд численностью от пяти до десяти человек. Школьники встретились в тематически оформленном фойе здания центра "Патриот", после чего были отправлены на различные участки квеста. За прохождения каждого из них команда набирает баллы. Выигравшей считается та команда, которая наберет наибольшее количество очков. Чтобы знать все тонкости и нюансы прохождения игры нужна хорошая подготовка.

Ученик архангельской гимназии №3 Артем Якушев рассказывает, что, к примеру, у его команды чуть не списали пять баллов за то, что доклад начальнику делался без головного убора.

- Хорошо, что вовремя вспомнили и успели надеть пилотку, - рассказывает Артем Якушев. - Потом нужно всем было выполнить команды "Равняйсь", "Смирно" и так далее.

Каждый из шести этапов начинается с того, что команда зачитывает воспоминания ветеранов - участников Сталинградской битвы. По словам руководителя всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, за основу сценария игры взяты воспоминания ветеранов, также вопросы всех туров учитывают мнения историков относительно этого события в ходе Великой Отечественной войны.

- Интерактивы настолько полюбились учащимся школ Архангельской области, что сейчас у нас играют две лиги - высшая и начальная. Недавно прошел военно-исторический квест, посвященный обороне Ленинграда, впереди еще несколько юбилейных дат, - отмечает Александр Завернин.

Победителям квеста "Сталинградская битва" достанутся памятные значки, дипломы, блокноты с символикой этой даты. Команда, занявшая первое место, сможет принять участие в финале, где встретятся сильнейшие игроки.

Напомним, "РГ" вела онлайн-трансляцию празднования 75-летия победы в Сталинградской битве.