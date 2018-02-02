В Ленобласти часть города оказалась под угрозой провала в шахту

Десятки домов в городе Сланцы могут провалиться под землю в затопленные выработки, которые принадлежат предприятию-банкроту "Ленинградсланец". Об этом стало известно на совещании под руководством главы совета депутатов города Руслана Шотта. Прямо над старыми шахтами, где когда-то добывали горючий сланец, расположены 78 жилых домов - 42 частных и 36 многоэтажных.

Опасность заключается в том, что в 2013 году прекратили работу насосы, откачивающие воду из выработок. В результате этого шахты оказались затоплены, и вода понемногу размывает "целики" - участки породы, которые шахтеры оставили для того, чтобы они поддерживали свод. Об этом заявил Григорий Фрайман, который возглавлял "Ленинградсланец" с 1989 по 2008 годы.

О возможности просадки грунта говорится и в заключении доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника Научного центра геомеханики и проблем горного производства Горного университета Юрия Норватова

В марте 2018 года истекает пятилетний срок, который был обозначен в проекте ликвидации объекта, и все эти годы за состоянием шахты никто не наблюдал. При этом дома строились из расчета на "сухую" эксплуатацию шахты.

Местные жители опасаются, что оседание породы уже началось: в одном доме затоплен подвал, а в другом регулярно приходится заново заделывать межпанельные швы. В одном из домов глубина воды в затопленном подвале колеблется от 48 до 60 сантиметров. Власти, напротив, считают, что гражданам опасаться нечего.

- Думаю, что реально этого произойти не может, - заявил Руслан Шотт. - Если за несколько лет не произошло никаких просадок, то вряд ли это случиться в дальнейшем.

Вопрос безопасности для города сланцевых шахт на протяжении ряда лет остается на контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Ленинградской области, заявил заместитель председателя областного правительства по безопасности Андрей Бурлаков. Сейчас "Ленинградсланец" находится в процессе банкротства. До завершения процесса в районе гидронаблюдательных скважин установят барьеры, а территорию города будут патрулировать сотрудники полиции и МЧС.