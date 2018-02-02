В Крыму тонущий молдавский сухогруз отбуксировали к берегу

Новости

Скончался отец американского посла в России 02:10
Испания объяснила выдачу российского программиста властям США 01:55
Мисуркин и Шкаплеров решили задержаться в открытом космосе 01:51
Коми прокомментировал публикацию записки о нарушениях ФБР 01:24
В США отец пострадавших гимнасток набросился на врача-насильника 00:54
В госдепе заявили, что проинформировали Москву и Пекин о ядерной доктрине 00:49
У 69-летнего президента Финляндии родился сын 00:32
На складе в Рио-де-Жанейро сгорели 9 тысяч посылок 00:12
Видео: сова заслонила собой финских нарушителей ПДД от камеры на дороге 00:03
Пентагон применит атомное оружие в ответ на неядерное нападение 02.02.2018
В Беларуси обезврежено 11 иностранных шпионов 02.02.2018
Минздраву предложили компенсировать пациентам расходы на платные операции 02.02.2018
В России создадут банк персональных биометрических данных 02.02.2018
Случайно заехавшего в палестинский район израильтянина спасли военные 02.02.2018
Постпредство РФ в ООН опубликовало историческую грамоту Рузвельта 02.02.2018
В Москве двое пьяных во время корпоратива выпали из окна 02.02.2018
Нейрохирурги Беларуси провели уникальные операции 02.02.2018
Пьяный хулиган в Москве угрожал посетителям кафе пневматикой 02.02.2018
Неизвестные открыли стрельбу на востоке Москвы 02.02.2018
Совфед: В войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия 02.02.2018
В России названы лучшие музеи военной истории 02.02.2018
Делом о поножовщине в калужской школе займутся лучшие следователи 02.02.2018
Токио не поддержал размещение самолетов ВКС РФ на аэродроме Итурупа 02.02.2018
Минфин будет покупать только золото для пополнения госфонда 02.02.2018
Медведев сообщил о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок 02.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
02.02.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму тонущий молдавский сухогруз отбуксировали к берегу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

На заседании комиссии по ЧС в администрации Феодосии было принято решение отбуксировать к берегу сухогруз под молдавским флагом "Берг", терпящий бедствие в четырех километрах от берега в районе Феодосийской бухты. В 15 часов 40 минут операция буксировки успешно завершена, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС.

Глава РК Сергей Аксенов поручил ответственным службам принять все меры для предотвращения экологической катастрофы у берегов полуострова. Опасность связана с тем, что на борту сухогруза находятся 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла. На ближайшие дни синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду и шторме. И если б корабль пошел ко дну, акватории Феодосийского залива угрожало бы масштабное загрязнение нефтепродуктами.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
У берегов Крыма потерпело бедствие судно под молдавским флагом

- По согласованию с командующим Черноморского флота для буксировки был выделен буксир РБ-44 с Феодосийской базы Черноморского флота, еще один буксир находится в состоянии готовности, - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Координация задействованных сил и средств различных министерств и ведомств поручена Центру управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по РК.

"Берг" было решено отбуксировать в район щитовой станции Феодосии и посадить его на мель в закрытой бухте. К настоящему времени эта операция успешно завершена.

- Буксировка аварийного судна является сложной и ответственной операцией, в большинстве случаев не планируемой, требующей быстрых решений, - отметил начальник главного управления МЧС Росси по Республике Крым Сергей Шахов.

Напомним, накануне экипаж получившего пробоину судна судна - 12 человек - был эвакуирован и доставлен гостиницу "Лидия" Феодосии. Корабль шел из порта "Азов" в Турцию под молдавским флагом и в районе мыса Чауда получил пробоину правого борта. Вода начала заполнять трюм. Вчерашнее обследование корпуса силами водолазов показало, что судно имеет три пробоины ниже ватерлинии.

Главное сегодня

Видео: Волгоград спустя 75 лет после победы
Минфин США предупредил об опасности новых санкций против России
Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве