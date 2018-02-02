В Крыму тонущий молдавский сухогруз отбуксировали к берегу

На заседании комиссии по ЧС в администрации Феодосии было принято решение отбуксировать к берегу сухогруз под молдавским флагом "Берг", терпящий бедствие в четырех километрах от берега в районе Феодосийской бухты. В 15 часов 40 минут операция буксировки успешно завершена, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС.

Глава РК Сергей Аксенов поручил ответственным службам принять все меры для предотвращения экологической катастрофы у берегов полуострова. Опасность связана с тем, что на борту сухогруза находятся 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла. На ближайшие дни синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду и шторме. И если б корабль пошел ко дну, акватории Феодосийского залива угрожало бы масштабное загрязнение нефтепродуктами.

- По согласованию с командующим Черноморского флота для буксировки был выделен буксир РБ-44 с Феодосийской базы Черноморского флота, еще один буксир находится в состоянии готовности, - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Координация задействованных сил и средств различных министерств и ведомств поручена Центру управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по РК.

"Берг" было решено отбуксировать в район щитовой станции Феодосии и посадить его на мель в закрытой бухте. К настоящему времени эта операция успешно завершена.

- Буксировка аварийного судна является сложной и ответственной операцией, в большинстве случаев не планируемой, требующей быстрых решений, - отметил начальник главного управления МЧС Росси по Республике Крым Сергей Шахов.

Напомним, накануне экипаж получившего пробоину судна судна - 12 человек - был эвакуирован и доставлен гостиницу "Лидия" Феодосии. Корабль шел из порта "Азов" в Турцию под молдавским флагом и в районе мыса Чауда получил пробоину правого борта. Вода начала заполнять трюм. Вчерашнее обследование корпуса силами водолазов показало, что судно имеет три пробоины ниже ватерлинии.