В мире
02.02.2018 11:10
Текст: Сергей Куликов

Россияне для отдыха на 23 февраля предпочли Минск другим городам СНГ

Самым популярным среди городов СНГ для отдыха на праздничные выходные, связанные с Днем защитника Отечества 23 февраля, признан Минск.

Фото: depositphotos.com
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В топ-5 после белорусской столицы также попали Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан). Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на ведущий российский сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.

При этом, как уточняют операторы рынка, в среднем в белорусской столице россияне планируют провести 2,5 дня и готовы потратить на проживание две тысячи российских рублей в сутки на человека.   

 

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