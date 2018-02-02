Россияне для отдыха на 23 февраля предпочли Минск другим городам СНГ

Самым популярным среди городов СНГ для отдыха на праздничные выходные, связанные с Днем защитника Отечества 23 февраля, признан Минск.

В топ-5 после белорусской столицы также попали Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан). Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на ведущий российский сервис онлайн-бронирования жилья Tvil.ru.

При этом, как уточняют операторы рынка, в среднем в белорусской столице россияне планируют провести 2,5 дня и готовы потратить на проживание две тысячи российских рублей в сутки на человека.



