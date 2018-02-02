Российские космонавты с МКС вышли в открытый космос

Росcийские члены Международной космической станции Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров впервые в этом году вышли за борт МКС.

"Люки служебного модуля "Пирс" открылись в 18:35 мск и космонавты приступили к выходу в открытый космос. Продолжительность работы за бортом станции составит примерно семь часов", - цитирует ТАСС сообщение Центра управления полетами.

Космонавтам предстоит сначала демонтировать старый модуль, а затем установить на антенне модуля "Звезда" новую приемную аппаратуру. В итоге у участников экспедиции появится возможность связываться с Землей через российские спутники системы "Луч". В данный момент, пояснили в Роскосмосе, космонавты пользуются американской системой ретрансляции в тот момент, когда станция находится вне зоны прямой видимости с территории России.

Кстати, как отмечает агентство, Александр Мисуркин работает в космосе в новом компьютеризированном скафандре "Орлан-МКС", который оснащен автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой.