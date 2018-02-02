Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз

Банк России совместно с Росфинмониторингом рассматривает возможность многократного повышения штрафов за различные сомнительные банковские операции. Об этом заявил замглавы Центробанка РФ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи с участниками Ассоциации банков России.

"Сейчас мы планируем с Росфинмониторингом несколько усовершенствовать систему внутреннего контроля с точки зрения упрощения и объемов передачи информации, но мы повысим штрафы", - цитирует Интерфакс представителя регулятора. Точные размеры будущих штрафов еще обсуждаются, но их размер может быть не привязанным к минимальному уставному капиталу банка.

Скобелкин напомнил, что сегодня ЦБ может наказать банк штрафом на один процент от минимального уставного капитала. Что зачастую является довольно небольшой суммой.

При этом в прошлом году больше десятка отечественных банков, в том числе и входящих в Топ-30 на рынке, уже были оштрафованы на сумму в несколько миллиардов рублей.