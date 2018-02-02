Случайно заехавшего в палестинский район израильтянина спасли военные

Израильтянин, случайно заехавший в Абу-Дис, заселенное палестинцами предместье Иерусалима, подвергся нападению двух сотен местных жителей, передает РИА Новости сообщение минобороны страны. Вызволять попавшего в окружение недружелюбно настроенных палестинцев автомобилиста были направлены армейские подразделения.

"В ходе беспорядков около 200 палестинцев швыряли камни, сожгли машину израильтянина и не давали ему покинуть село", - уточнили военные.

Вывезти незадачливого израильтянина в итоге удалось, он отделался легкими ранениями. Были пострадавшие и среди жителей Абу-Дис, но их число не уточняется.