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02.02.2018 21:29
Рубрика: Власть
Проект: Армия

Совфед: В войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия

Текст: Галина Мисливская

Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российской армии.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, у российских Вооруженных сил есть "большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному". Но вскоре в войска станут поступать еще и образцы гиперзвукового оружия. 

Фото: РИА Новости
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"Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", -  цитирует главу оборонного комитета РИА Новости.

Бондарев также отметил, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, "пополняя его в рамках установленной договором квоты".

Он отметил, что "ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений", добавив, что отечественные ядерные боеголовки превосходят западные по техническим характеристикам.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования появятся до 2020 года, а их массовые поставки в ВС РФ начнутся в 2030-2040-х.

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