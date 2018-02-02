Сванидзе и Шевченко отказались пожать друг другу руки

Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко признали конфликт между ними исчерпанным, но отказались пожимать друг другу руки, констатировал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. По его словам, "примирения не произошло, но тема исчерпана".

"Разговор был вполне мирным, - передает ТАСС слова Федотова. - Каждый остался при своем, но оба сказали, что решать мировоззренческие споры кулаками неправильно".

Напомним, что два дня назад Шевченко и Сванидзе завязали потасовку в прямом эфире радио "Комсомольская правда". В ходе программы они разошлись в оценках личности Иосифа Сталина в истории СССР.

Позже оба участника конфликта признали недопустимость подобных инцидентов.