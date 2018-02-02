Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького

В этом году мы отмечаем 150-летний юбилей Максима Горького - одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.

Алексей Максимович Пешков, настоящее имя Горького, родился в марте 1868 года. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включило 150-летие Максима Горького в список памятных дат ЮНЕСКО на 2018-2019 годы. Это означает, что юбилей будут отмечать во многих странах мира.

В Беларуси к Горькому всегда относились с большим уважением. Как известно, произведения Горького с 1905 года печатались в таких изданиях как "Наша нива", "Северо-западный край" (Минск), "Полесье" (Гомель) и др. Более того, белорусское издательство "Наша хата", существовавшее при газете "Наша нива", опубликовало рассказ "Дед Архип и Ленька" в переводе на белорусский язык.

Сам Горький с исключительным вниманием и интересом относился к Беларуси, ее литературе и искусству. Он первый из русских писателей заметил и высоко оценил силу и талант тогда еще молодых белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа.

Контакты Горького с белорусскими писателями начались в 1910 году. Когда группа учителей посетила Алексея Максимовича на острове Капри. Один из них, А. Посох, рассказал ему о газете "Наша нива" и ее молодых талантливых авторах - в редакции газеты много лет работали Я. Купала и З.Д.Бядуля, ее активно поддерживал Б.И. Эпимах-Шипилло, печатались Я. Колас, А. Богданович, А.Пашкевич, Д. Марцынкевич и др.

Возвратившись на родину, А.Посох выслал Горькому книги стихов Я. Купалы "Жалейка" и Я. Коласа "Песня жалобы". Произведения белорусских авторов произвели на Горького большое впечатление. Он писал с Капри М. Коцюбинскому о двух талантливых белорусских поэтах, советовал А.С. Черемнову переводить произведения Я.Купалы и Я.Коласа, предлагал А.Амфитеатрову опубликовать их в журнале "Современник".

Завязалась у Горького переписка и с редакцией "Наша Нива". Горький попросил редакцию выслать ему словарь и грамматику белорусского языка, а также произведения других белорусских авторов. Как позже окажется, словарь ему понадобится для перевода. В феврале 1911 года в журнале "Современный мир" в статье "О писателях-самоучках" появился его отзыв о молодой литературе белорусов, там же был помещен сделанный им перевод на русский язык стихотворения одного белорусского автора.

Многие современники того времени считают, что Горький стал своего рода моральной опорой для молодых белорусов, он выступал как опытный и любящий своих подопечных "наставник-импресарио". И главное - он пытался всякими способами обратить на них внимание.

Кстати, Горький интересовался не только белорусской литературой, но и развитием науки в Беларуси. Поэтому неслучайно, когда была создана Белорусская Академия наук, его избрали почетным академиком.

А знаете ли вы, какого именно белорусского автора перевел лично Алексей Максимович? Проверьте, какие интересные факты еще вы знаете о Горьком.