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02.02.2018 21:21
Рубрика: В мире

Токио не поддержал размещение самолетов ВКС РФ на аэродроме Итурупа

Текст: Станислав Хамдохов

Распоряжение правительства России, которое разрешает министерству обороны использовать для базирования авиации аэродром на острове Итуруп, противоречит позиции Токио в отношении южной части Курильского архипелага. С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Это связано с усилением военных приготовлений на четырех северных островах. По дипломатическим каналам мы донесли свою точку зрения, согласно которой это противоречит позиции нашей страны в отношении островов", - заявил чиновник.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Самолеты ВКС России будут базироваться на острове Итуруп

Суга отметил, что Токио следит за действиями российских военных на островах и занимается сбором информации.

В японском МИД, комментируя агентству ТАСС ситуацию, выразили намерение упорно продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции Токио. Эта позиция заключается в необходимости с РФ "заключить мирный договор, решив проблему принадлежности четырех северных островов". Так в Японии называют южные Курильские острова.

Накануне правительство РФ разрешило российскому оборонному ведомству использовать для базирования авиации аэродром на курильском острове Итуруп. Самолеты и вертолеты ВКС России получили право базироваться там вместе с гражданской авиацией. Ранее на Курильских островах были размещены новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". На острове Кунашир боевое дежурство несет дивизион "Бал", а на острове Итуруп - комплекс "Бастион". Они прикрывают с моря острова Матуа и Парамушир, на которых планируется в нынешнем году построить пункты материально-технического обслуживания кораблей Тихоокеанского флота.

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