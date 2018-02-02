В Гватемале с помощью оптического локатора нашли тысячи дворцов майя

Ученые обнаружили в джунглях на севере Гватемалы руины более 60 тысяч построек цивилизации майя, сообщает журнал National Geographic.

Инициатором археологических работ выступил гватемальский фонд PACUNAM, специализирующийся на исследовании и сохранении наследия цивилизации майя.

В ходе исследования ученые охватили площадь в 2,1 тысячи квадратных километров на территории биосферного заповедника Maya Biosphere Reserve, расположенного в департаменте Петен на севере страны.

Таких результатов удалось достичь благодаря применению новейшей технологии лидара (оптического локатора).

Заключается она в следующем. Делается аэрофотосъемка исследуемого района, затем цифровыми методами со снимков убираются кроны деревьев. Таким образом остались только руины дворцов и домов древнего поселения майя.

"Изображения четко дают понять, что весь это регион был системой расселения, масштабы и плотность населения которой были сильно недооценены", - цитирует журнал археолога колледжа города Итака в США Томаса Гаррисона, который специализируется на использовании цифровых технологий.

Первым результатом открытия стало то, что теперь можно скорректировать численность народа майя. Ранее считалось, что она не превышала 5 миллионов человек. Теперь ученые называют цифры в 10-15 миллионов.