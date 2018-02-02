Украина оспорит решение оштрафовать ее за проведение "Евровидения"

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) Украины не намерена признавать штраф, который был наложен референтной группой, руководящим органом международного песенного конкурса "Евровидение" за проблемы с подготовкой мероприятия в 2017 году.

"Мы собираемся оспаривать эту сумму. Юридическая переписка идет беспрерывно, оспаривание также запланировано на Генассамблее Европейского вещательного союза (ЕВС) в июле в присутствии 76 стран", - сообщил ТАСС председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

При этом чиновник не смог назвать сумму штрафа, пояснив, что "ее пока нет, но ориентировочно она будет в размере 150 тысяч евро".

"Но дело не в сумме денег, а в несправедливости штрафа", - подчеркнул Аласания.

Напомним, что Служба безопасности Украины не пустила в Киев российскую певицу Юлию Самойлову для участия в конкурсе "Евровидение-2017". В результате Россия не была представлена на конкурсе. Именно за это ЕВС и оштрафовал Украину. Позднее ЕВС внес поправки в регламент песенного конкурса "Евровидение" после скандала вокруг Юлии Самойловой. Одна из поправок обязывает государства-участников конкурса самим проверять, разрешен ли их кандидатам въезд на территорию страны-организатора. При этом национальные телерадиокомпании отныне должны быть уверенными в том, что никто из отобранных ими кандидатов или участников делегаций не даст стране-хозяйке конкурса поводов запретить въезд на свою территорию исходя из положений собственного законодательства.