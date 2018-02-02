В Беларуси обезврежено 11 иностранных шпионов

Беларусь продолжает представлять повышенный интерес со стороны разведок иностранных держав. Об этом заявил журналистам по итогам состоявшейся накануне встречи с президентом страны Александром Лукашенко председатель Комитета государственной безопасности РБ Валерий Вакульчик. По данным его спецслужбы, только в истекшем году пресечена деятельность 11 агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб, передает агентство БЕЛТА.

Напомнив, что обстановка в мире сегодня непростая, Вакульчик вынужден был констатировать, что "без работы" его коллеги не остаются, "ее хватает". Что касается выявления одиннадцати агентов и кадровых сотрудников иностранных спецслужб, пояснил руководитель КГБ, то в отношении четверых из них уже возбуждены уголовные дела.

По словам Вакульчика, в 2017 году состоялись суды и над белорусскими гражданами за шпионаж. Все они приговорены к серьезным срокам - минимум на восемь лет. А бывший высокопоставленный военнослужащий осужден судом на 14 лет. Еще один фигурант подобного процесса приговорен к 11 годам, добавил руководитель КГБ Беларуси.

По его мнению, за истекший период белорусская контрразведка накопила серьезный практический опыт. "Можно говорить о существенном профессиональном росте наших контрразведчиков". Не вдаваясь в детали секретной работы спецслужбы, ее руководитель, тем не менее, дал понять, что дела, связанные со шпионажем, - это очень тонкая и незаметная работа, "которая требует большой выдержки, а ее результатов, порой, приходится ожидать годами". Одно из шпионских преступлений на территории РБ, например, контрразведчики начали документировать еще 10 лет назад, а задержали с поличным иностранного разведчика лишь спустя 8 лет, отметил председатель КГБ.