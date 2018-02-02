В Росавиации назвали причины ограничения права полетов AZUR air

В Росавиации приняли решение ограничить право на полеты чартерного перевозчика "AZUR air" 20 марта этого года, так как в конце ушедшего года в рамках внеплановой проверки были выявлены недо-статки при поддержании летной годности судов, отмечается в сообщении ведомства.

Перевозчик не подтвердил в нужный срок, что устранил выявленные Росавиацией несоответствий и замечаний и в рамках воздушного законодательства РФ: в отношении авиакомпаний, в деятельности которых выявлены нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов, в сертификат эксплуатанта вводится либо ограничение срока действия, либо приостановление, либо аннулирование. Агентство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта 20 марта включительно. У авиакомпании есть более 40 дней на устранение всех нарушений.

Если перевозчик исправится, то все ограничения могут быть сняты. В противном случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов. До 20 марта "включительно перевозчик в полном объеме продолжает свою операционную деятельности и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам", подтвердили в Росавиции.

В авиакомпании "AZUR air" сказали, что устранят все несоответствия и недостатки, выявленные агентством и в кратчайшие сроки подготовят и подадут заявку в Росавиацию на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта с приложением всех необходимых документов, свидетельствующих об устранении замечаний.