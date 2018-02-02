Василевский первым из вратарей одержал 30 побед в текущем сезоне НХЛ

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал одним из героев матча против "Калгари", даже несмотря на то, что пропустил четыре шайбы. "Тампа", лидер регулярного чемпионата НХЛ, выиграла в гостях 7:4.

При этом в к 35-й минуте "молнии" уступали 2:4. В их составе отличились Брэйден Коберн и Алекс Киллорн, на что "Флеймз" ответили шайбами Майко Ферланд, Микаэль Баклунд, Шон Монахэн и Мэтт Стейджен. Однако еще до второго перерыва Мэттью Пека сократил отставание гостей до минимума, а в заключительной 20-минутке в ворота "Калгари" влетели четыре шайбы.

В составе "Тампы" на лед вышли Никита Кучеров, Владислав Наместников и Михаил Сергачев, но ни в одном из семи голов своей команды они не приняли участие. А безголевая серия Кучерова в "регулярке" достигла и вовсе девяти матчей.

Зато Василевский оказался на высоте. Да, он пропустил четырежды, но при этом отразил 42 броска по своим воротам. Благодаря этому он стал первым из вратарей НХЛ, кто в текущем сезоне одержал 30 побед. Андрей, напомним, по версии экспертов лиги, является главным претендентом на "Везина Трофи" - приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

В общей сложности в нынешнем сезоне Василевский провел 42 матча, в которых пропустил 92 шайбы, при этом по его воротам нанесли 1318 бросков - иными словами, он отразил 93% выпадов. В среднем Андрей пропускал по 2,23 шайбы за игру.

Кстати



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