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Рубрика: Культура

Не казните память

Владимир Мединский призвал "не вырывать страницы" из истории
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск №7486 (23)
Мы не можем вырывать из учебников истории и памяти целые страницы, тем более связанные с нашими ошибками, - заявил на съезде Российского военно-исторического общества министр культуры России Владимир Мединский. - Это было бы гарантией того, что мы наступим на те же грабли и повторим ошибки.

Он особо отметил, что за последние пять лет после того, как возобновилась работа РВИО, он убедился: общество не боится разговора о тяжелых страницах истории России. "Общество выбрало путь системного осмысления непростых страниц прошлого, - подчеркнул министр культуры и глава РВИО, - сделав условием полемики то, что разговор не должен быть глумлением над прошлым, он должен быть разговором о ценностях, которые объединяют".

Именно такой подход к формированию исторического мировоззрения позволил РВИО за пять с лишним лет работы установить более двухсот памятников и более двух тысяч мемориальных досок, посвященных людям разных периодов отечественной истории - от памятника царю Ивану III в Калуге и до памятников и мемориальных досок Героям России, ставшим ими в 2015-2016 годах.

Мединский прокомментировал включение его имени в "кремлевский доклад"

- Сохранять историю, примирять несогласных и воспрепятствовать фальсификации - вот что последовательно удается РВИО, - считает сенатор Совета Федерации Сергей Митин, - и вот за что его деятельность и работа главы РВИО Владимира Мединского вызывает раздражение тех, кто внес его имя в санкционный список "Кремлевского доклада". Это признание. Значит, все делаем верно.

Съезд Российского военно-исторического общества среди разнообразных проектов 2018 года выделил несколько ключевых. Первый - весной в широкий прокат выходят два художественных фильма, посвященных истории. Лента с рабочим названием "Рубеж" расскажет об обороне "Невского пятачка" под блокадным Ленинградом. Причем фильм, снятый в жанре блокбастера, ориентирован на молодежь. Приключенческая картина о войне "рассказывает" и показывает историю блокады и "Невского пятачка" глазами молодых людей, попавших в прошлое. Второй - фильм-размышление "Танк Победы" расскажет о создателе легендарного танка Т-34 - Михаиле Кошкине.

Два других проекта более долгосрочные. Это художественный фильм "Страсти по Зое" - о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Он также будет сниматься по принципу "современник попадает в прошлое".

Памятник "Единство России" - примирения белых и красных - должен встать в Крыму, в Севастополе

И, наконец, проект памятника "Единство России" - памятника примирения белых и красных. Он должен быть установлен в Крыму, в Севастополе. Но проект приостановлен именно из-за разногласий потомков "красных" - современных коммунистов, и "белых"-- потомков белой эмиграции. Они ведут между собой непростой диалог при посредничестве РВИО.

Также съезд единогласно переизбрал Владимира Мединского председателем РВИО на новый шестилетний срок.

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