ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 150 боеприпасов

Подразделения армии Украины за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня . Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 159 единиц", - сказал Якубов, слова которого приводит Донецкое агентство новостей. Представитель ДНР рассказал, что украинские силовики вели огонь в трех направлениях. При обстрелах они применяли минометы, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в 2017 году украинские силовики более 15 тысяч раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб 31 мирный житель, в том числе двое детей. Ранения получили 236 мирных граждан, среди которых 14 детей.