Жалобу на содержание под стражей врача Мисюриной рассмотрят 5 февраля

Жалобу на содержание в СИЗО врача-гематолога Елены Мисюриной в Мосгорсуде рассмотрят 5 февраля, передает ТАСС. Медик осуждена по делу о врачебной ошибке и приговорена к двум годам лишения свободы.

"Суд 5 февраля в 14:00 мск рассмотрит апелляционную жалобу на избрание в отношении Мисюриной меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что 22 января медик была признана виновной "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента": Мисюрина проводила трепанобиопсию и нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.