Антонов: США нашли "страшилку" в лице России

США нашли "страшилку" в лице РФ для оправдания роста своих военных расходов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикацию новой ядерной доктрины Соединенных Штатов.

"Еще одна проблема заключается в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли "страшилку" в лице Российской Федерации, - цитирует ТАСС слова высокопоставленного дипломата. - Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс. Мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят".

Антонов признался, что его расстраивает "такая антироссийская логика", которую он видит в обнародованном документе. "Она настораживает меня, она огорчает меня как человека, который работает над российско-американскими отношениями, над улучшением российско-американских отношений", - сказал посол РФ в США.

Дипломат также указал на представленные в ядерной доктрине США выводы о том, что благодаря ей сегодня американские дипломаты могут говорить в мире со своими коллегами с позиции силы. "С позиции российского дипломата скажу, что с нами вряд ли надо говорить с позиции силы, вряд ли надо с нами говорить свысока и вряд ли нам надо указывать, что и как нам делать", - отметил Антонов.