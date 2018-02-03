Белый дом сделал выводы из критики действий ФБР на выборах 2016 года

Меморандум о деятельности ФБР и министерства юстиции поднимает серьезные вопросы о процедуре принятия решений в этих ведомствах и о методах ведения слежки, говорится в заявлении Белого дома.

"Я думаю, что это ужасно. Многие люди должны стыдиться этого. Это перечеркивает достижения нашей страны", - цитирует президента Дональда Трампа телеканал Euronews.

Ранее администрация США приняла решение обнародовать меморандум о нарушениях ФБР при расследовании дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В документе, в том числе, говорится, что спецслужбы злоупотребили служебным положением и отдали распоряжение о слежке за бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем.

В то же время Белый дом заявил о готовности работать с Конгрессом по реализации надзорных требований в соответствии со стандартами, включая необходимость защищать источники и методы разведки, сообщает РИА Новости.