Джанет Йеллен покинет пост главы Федеральной резервной системы

Джанет Йеллен оставляет пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Экономист проработала в центральном банке страны 14 лет - последние четыре года в качестве его руководителя.

Как сообщает ТАСС, 71-летняя Йеллен уже нашла себе новое место работы - Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса. "C нетерпением продолжу изучать экономику, особенно вопросы, связанные с рынком труда <...>", - заявила она.

В Институте Брукингса Йеллен присоединится к бывшим сотрудникам ФРС - экс-главе центробанка Бену Бернанке, бывшим заместителям председателя финансового регулятора Дональду Кону и Алану Блиндеру.

Преемником Йеллен стал 64-летний член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Он займет пост главы финрегулятора в субботу, но церемония приведения его к присяге состоится в понедельник. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Пауэлла на эту должность 2 ноября 2017 года, а в январе предложение американского лидера одобрил сенат.