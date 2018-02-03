ФРГ обвинила посольство КНДР в закупке товаров для ядерной программы

Северная Корея использует возможности своего посольства в Берлине в целях приобретения высокотехнологичных товаров для ракетной и частично ядерной программы, сообщает телеканал ZDF.

"С нашей точки зрения были зафиксированы определенные действия в этом направлении с северокорейской стороны", - подтвердил руководитель федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Маасен.

По его словам, речь идет о товарах двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских, так и военных целей.

"Мы пресечем подобные действия при малейшем подозрении. Однако мы не можем гарантировать, что все случаи будут обнаружены и предотвращены", - уточнил Маасен.

По данным ведомства по охране конституции, в 2016 и 2017 году были зарегистрированы попытки со стороны северокорейских дипломатов сделать закупки для ракетной программы.