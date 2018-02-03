Япония запустила самую компактную в мире ракету-носитель

С японского космодрома Утиноура (префектура Кагосима) запущена ракета-носитель SS-520 самого компактного в мире класса с микроспутником. Об этом информирует ТАСС.

Местные СМИ сравнивают размеры ракеты с габаритами телеграфного столба. Ее длина составляет 9,54 метра, диаметр - 52 сантиметра, а вес - 2,6 тонны. Стоимость разработки ракеты и ее запуска максимально сокращены за счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов. Общие расходы не превышают 400 миллионов иен (3,6 миллиона долларов).

Первый запуск SS-520 в январе 2017 года завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Полет был приостановлен, ракета упала в Японское море вместе со спутником связи TRICOM1.