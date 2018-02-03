Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля в субботу поразили две цели движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету Haaretz.

По данным издания, ВВС нанесли удар по "террористическим целям, принадлежащим ХАМАС" на юге сектора Газа, которые являлись частью военного объекта.

В пятницу израильские военные атаковали с воздуха наблюдательный пост ХАМАС в секторе Газа. Этот авиаудар также был реакцией на запуск ракеты по территории еврейского государства.

Запуски ракет по Израилю возобновились после того, как в начале декабря США признали Иерусалим столицей еврейского государства.