Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ.

В домашнем матче против "Вашингтона" (7:4) Малкин отметился двумя заброшенными шайбами, а также сделал две голевые передачи. За последние три матча наш форвард набрал десять очков (семь голов, три передачи). В 49 играх на счету Малкина 59 очков (28+31). Он занимает второе место среди снайперов и пятое - среди бомбардиров сезона. В целом россиянин достиг отметки в 356 шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю он сравнялся Вячеславом Козловым и вышел на седьмое место среди российских хоккеистов.

- Сегодня все прошло просто отлично. Мы быстро двигались, показали командную игру, - приводит слова Малкина официальный сайт лиги. - Сейчас мы получаем удовольствие от игры. У нас есть четыре замечательных звена.

Второй звездой дня назван Даррен Хелм из "Детройта". В матче с "Каролиной" (4:1) он забил гол и сделал две результативные передачи. Третьей звездой стал партнер Малкина, форвард "Питтсбурга" Фил Кессел (2+1).