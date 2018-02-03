Минфин США отказался от санкций против российского госдолга

Минфин США отправил Конгрессу доклад об эффектах расширения санкций на российский государственный долг. Как следует из документа, такой шаг был бы опасен для американских инвесторов и мировой экономики.

Доклад опубликовало информационное агентство Bloomberg. Минфин США официально его не обнародовал.

В докладе говорится, что в случае распространения санкций на госдолг из-за размера российской экономики и ее интеграции в мировой товарооборот и финансовые рынки могут пострадать мировая экономика и инвесторы из США.

В документе также уточняется, что подобные санкции ударили бы по российской экономике, увеличив нагрузку на банковский сектор и это бы привело к ответным ограничениям с российской стороны. Кроме того, в Минфине США опасаются, что к санкциям по отношению к российскому госдолгу может не присоединиться Евросоюз.

По данным Банка России на конец 2017 года, доля вложений нерезидентов в ОФЗ составляла около трети. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что возможный запрет для иностранных инвесторов на покупку как новых, так и выпущенных ранее ОФЗ, мог бы вызвать только краткосрочные колебания на рынке российского госдолга, не оказав влияния на экономику и финансовую стабильность РФ. В середине января министр финансов Антон Силуанов также говорил, что от санкций против российского госдолга в первую очередь могут пострадать иностранные инвесторы.

По мнению директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, вероятность ограничения покупок российских ОФЗ со стороны США теперь стала незначительной.

"Риски секторальных и персональных санкций остаются, однако сроков по ним нет", - добавляет она. По мнению Шиловой, в ближайшее время стоит ожидать сохранения высокого спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, что обеспечит поддержку рублю наравне с возможной частичной репатриацией капитала.

В рамках принятого в США в прошлом году отдельного закона о санкциях (CAATSA) в ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", в котором упоминались 210 человек. В этом списке оказалось почти все федеральное российское руководство (в том числе правительство в полном составе), а также около ста бизнесменов с состоянием больше миллиарда долларов. Основная часть доклада засекречена, в открытой части о санкциях против упомянутых в ней лиц не упоминается.