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03.02.2018 15:50
Рубрика: В мире

Минфин США отказался от санкций против российского госдолга

Текст: Роман Маркелов
Минфин США отправил Конгрессу доклад об эффектах расширения санкций на российский государственный долг. Как следует из документа, такой шаг был бы опасен для американских инвесторов и мировой экономики.

Доклад опубликовало информационное агентство Bloomberg. Минфин США официально его не обнародовал.

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В докладе говорится, что в случае распространения санкций на госдолг из-за размера российской экономики и ее интеграции в мировой товарооборот и финансовые рынки могут пострадать мировая экономика и инвесторы из США.

В документе также уточняется, что подобные санкции ударили бы по российской экономике, увеличив нагрузку на банковский сектор и это бы привело к ответным ограничениям с российской стороны. Кроме того, в Минфине США опасаются, что к санкциям по отношению к российскому госдолгу может не присоединиться Евросоюз.

По данным Банка России на конец 2017 года, доля вложений нерезидентов в ОФЗ составляла около трети. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что возможный запрет для иностранных инвесторов на покупку как новых, так и выпущенных ранее ОФЗ, мог бы вызвать только краткосрочные колебания на рынке российского госдолга, не оказав влияния на экономику и финансовую стабильность РФ. В середине января министр финансов Антон Силуанов также говорил, что от санкций против российского госдолга в первую очередь могут пострадать иностранные инвесторы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По мнению директора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, вероятность ограничения покупок российских ОФЗ со стороны США теперь стала незначительной.

"Риски секторальных и персональных санкций остаются, однако сроков по ним нет", - добавляет она. По мнению Шиловой, в ближайшее время стоит ожидать сохранения высокого спроса на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, что обеспечит поддержку рублю наравне с возможной частичной репатриацией капитала.

В рамках принятого в США в прошлом году отдельного закона о санкциях (CAATSA) в ночь на 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", в котором упоминались 210 человек. В этом списке оказалось почти все федеральное российское руководство (в том числе правительство в полном составе), а также около ста бизнесменов с состоянием больше миллиарда долларов. Основная часть доклада засекречена, в открытой части о санкциях против упомянутых в ней лиц не упоминается.

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