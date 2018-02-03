Москвичей ждет морозная и очень снежная неделя

Зима все-таки решила испытать на прочность жителей столичного региона. Следующая неделя, по информации Гидрометцентра, обещает быть морозной и снежной.

Как рассказал "Российской газете" начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев, погода начнет портится в воскресенье. Будет еще относительно тепло: и днем, и ночью от минус 3 до минус 5, но зато начнется сильный снегопад. Он обещает быть даже интенсивнее того, что накрыл столицу во вторник и среду. Ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода.

Вечером в воскресенье уже начнет подмораживать, из-за чего на дорогах станет образовываться гололедица. И соответственно, водителям стоит снижать скорость и держать дистанцию. А пешеходам чаще смотреть под ноги, избегая скользких участков, так как дворники явно не успеют их очень быстро обработать реагентами.

В понедельник на работу быстрее будет добраться общественным транспортом, так как неблагоприятные погодные условия сохранятся. Все еще будет идти снег, и температура существенно опустится - ночью ожидается минус 10-12 градусов, днем около 10 мороза. И в дальнейшем на неделе сохранится морозная погода с температурой на 2-3 градуса ниже нормы.

"В среду и четверг преобладающая температура в Московском регионе минус 12-17 ночью и днем минус 9-14 градусов. И до конца рабочей недели - холодно. Небольшое потепление мы ожидаем только к следующим выходным", - констатировал Александр Голубев.