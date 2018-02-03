Трагическое известие пришло в субботу, 3 февраля, из Сирии. При выполнении боевого задания там был сбит российский штурмовик Су-25. Его пилот, имя которого не сообщается, погиб.

Информация об инциденте крайне скудна. Однако в интернете уже через несколько часов после инцидента появилось видео с горящими обломками самолета и красной звездой на одном из его фрагментов. Позже трагедию с российским штурмовиком подтвердили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили об ответном групповом ударе высокоточным оружием по району, откуда велся огонь по нашему самолету. По информации Минобороны России, штурмовик Су-25, поднявшийся в субботу с авиабазы в Хмеймиме, выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб" на северо-западе Сирии. По предварительным данным, в районе, подконтрольном боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", штурмовик был обстрелян с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Сообщается, что пилот успел известить руководителя полетов об этой атаке и даже сумел покинуть поврежденный выстрелом из ПЗРК самолет. Катапультирование прошло успешно. Однако к месту приземления нашего летчика первыми добрались террористы. Офицер вступил с ними в перестрелку, но был убит. Есть сведения, что представители РФ и Турции, которые отвечают в Сирии за зону деэскалации "Идлиб", сейчас пытаются договориться о передачи тела пилота российской стороне.

Напомним, что район, где сбили наш штурмовик, де-юре считается зоной перемирия, но де-факто в последние недели превратился в арену ожесточенных боев правительственной армии Сирии с "нусровцами". В саму зону деэскалации "Идлиб", помимо одноименной провинции, входят граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. В общей сложности там проживает более миллиона сирийцев.

Известно, что эту зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысячи человек. В том числе - представители "Джебхат ан-Нусры". Хотя эта организация официально признана ООН террористической, в США есть политики, причисляющие ее боевиков к так называемой вооруженной оппозиции. А подобные отряды, выступающие против режима президента Асада, американцы всячески поддерживают, в том числе оружием. Некоторое время назад в арабских СМИ прошло сообщение, что, по данным сирийской разведки, действующие в Идлибе подразделения так называемой "Сирийской свободной армии" - ССА получили от своих заокеанских покровителей очередную партию боевого арсенала, в том числе впервые - ПЗРК "Стингер".

Американцы, понятное дело, эти сведения не подтверждают. Однако известно, что еще в октябре 2015 года вооруженное крыло ССА просило у Пентагона ракетные комплексы, способные поражать самолеты и вертолеты на высоте до 4-х километров. Такими характеристиками как раз обладает американский ПЗРК FIM-92 "Stinger" (переводится как "жало"). Его ракета достает цель на дальности от 4,8 до 8 тыс. метров. Если оппозиционеры все-таки выпросили у американцев ручные зенитки, то маневрирующий у земли российский штурмовик Су-25 вполне мог стать объектом их атаки. Строго говоря, из другого оружия, например, крупнокалиберного пулемета, этот бронированный самолет сбить практически невозможно.

В пользу данной версии говорит и тот факт, что руководители "Свободной сирийской армии" никогда особо не скрывали: их бойцы, в том числе, учатся применению переносных зенитно - ракетных комплексов в одном из лагерей на территории Катара. Может возникнуть вопрос: Минобороны РФ говорит о районе, контролируемом "Джебхат ан-Нусрой", а информация по возможному появлению в Сирии американских ПЗРК связана со "Свободной сирийской армией". Нет ли тут противоречия? Нет. Прежде всего, четкого разграничения зон ответственности в контролируемом оппозиционерами и "нусровцами" районе провинции Идлиб не существует. Теоретически удар по нашему самолету могли нанести и те, и другие.

Однако, судя по сообщению военного ведомства РФ, сделали это, скорее всего, террористы "ан-Нусры". А вот передать им ручные зенитки вполне могли бойцы ССА. В любом случае появление у противников Асада такого серьезно оружия, как переносные зенитно-ракетные комплексы, - очень тревожный сигнал. И на него наше командование и наши летчики в Сирии наверняка оперативно отреагируют. Легко предположить, что их маршруты теперь будут строиться с учетом возможного удара с земли "Стингерами" или другими типами ПЗРК.

Что же касается результатов "удара возмездия", то, по информации Минобороны РФ, он оказался весьма эффективным. Судя по радиоперехватам, которые организовали наши военные, действующая в Идлибе группировка "Джебхат ан-Нусры" потеряла более 30 боевиков.