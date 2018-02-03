Непогода заставила авиакомпании отложить свои рейсы из Москвы

Особенно это касается аэропорта "Шереметьево". Сейчас там идет строительство третьей взлетно-посадочной полосы и это накладывает определенные ограничения на обслуживание перевозчиков в сложных погодных условиях.

В конце прошлого года во время сильного снегопада пассажиры нескольких рейсов ожидали вылета в салоне самолета не один час. Правда потом авиакомпания, по собственной воле (закон не обязывал ее это делать), выплатила им компенсацию за ожидание и неудобства (пять тысяч рублей пассажиру с билетом эконом-класса).

Пассажирам и других перевозчиков стоит запастись терпением. В столичном регионе прогнозируют череду неблагоприятных метеорологических явлений. Трое суток ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, сильные порывы ветра.

Стоит иметь ввиду, что авиакомпания при длительной задержке рейса обязана напоить, накормить пассажира и обеспечить его гостиницей. Отсчет длительной задержки рейса начинается от трех часов ожидания.

Что касается денежных компенсаций за ожидание, то на внутренних рейсах пассажиру могут заплатить 25 рублей за час ожидания. Учитывая, что получить компенсацию можно только через суд, то никто особо не обращается за такой ней.

В четверг были внесены поправки, которые предлагают увеличить данную сумму до 100 рублей за час. Насколько это может дисциплинировать перевозчика, время покажет, если поправки в Воздушный кодекс будут приняты. Ведь за три часа ожидания пассажир получит всего 300 рублей.

Просить компенсации будет выгодно тем, кто ожидает вылета несколько суток. Так, за неделю ожидания можно будет получить почти 17 тысяч рублей. Но это в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании, а не по независящим от нее причинам. Хотя можно и сейчас себя подстраховать, оформив при покупке билета страховку на случай задержки рейса.