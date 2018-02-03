Обустройство границы с РФ обойдется эстонцам в 2,5 раза дороже

То, что "на границе тучи ходят хмуро", в странах Балтии политиков убеждают не только прогнозы синоптиков, но и коррупционные махинации местных чиновников. Как известно, руководство этой прибалтийской республики инициировало еще два года назад возведение "крепостного вала" на границе с Россией и одобрило детальный проект его обустройства.

В зависимости от особенностей ландшафта и природных условий планировалось соорудить забор на протяжении почти ста километров сухопутной границы высотой выше человеческого роста. Но, увы, не только время берет свое. Подрастает аппетит и у подрядных организаций. Строительство инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы, стоимость которого оценивалась в 79 млн евро по расчетам текущего года, уже обойдется Эстонии в 197 миллионов, сообщает местная пресса.

Таллинским журналистам стало известно, что очередная колонка солидных цифр с расчетами и комментариями к ним уже лежат на столе у министра внутренних дел Андреса Анвельта. А последний, отдавая себе отчет в том, что аппетит приходит во время еды, инициировал внутренний аудит для выяснения причин столь резкого удорожания стоимости проекта. Аудит, по его словам, должен проверить, "были ли допущены ошибки при планировании обустройства восточной границы, опирались ли расчеты на объективные данные, и почему разница в цене настолько большая", не прекращает поражаться Анвельт.

Эстонский министр дал понять, что он хочет получить убедительные ответы на свои вопросы до принятия окончательного решения о том, предлагать ли кандидатуру нынешнего генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, полномочия которого истекают в мае 2018 года, на следующий пятилетний срок.