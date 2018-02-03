Паоло Дженовезе приехал в Москву представить фильм "Место встречи"

Фильм "Место встречи" Паоло Дженовезе выходит в российский прокат 8 февраля.

Допустим, вас посетили смутные или явные желания: не видеться никогда со своими бывшим, или чтобы ваши ноги и волосы были самыми красивыми и длинными в мире, или чтобы в вас влюбился коллега, или чтобы мама, наконец, выздоровела... Есть кафе-бар, который так и называется "Место", а там за столиком - человек: не то Ангел, не то Бог, не то Дьявол. Перед ним - некий еженедельник судеб, и он помогает решить проблемы и исполнить задуманное. Но при этом попросит что-нибудь взамен.

И пока вы еще не собрались идти в этот кафе-бар - тем более он далеко, в Италии, - посмотрите фильм о нем. Конечно, назвать в прокате фильм так же, как и телевизионное ток-шоу, которое идет в стране на канале НТВ, "Место встречи", - для этого прокатчикам требовалась "недюжинная фантазия" (в оригинале фильм называется просто, как и кафе - "Место"). Но им можно простить эту банальность за то, что привезли режиссера Паоло Дженовезе в Москву представлять фильм. Он показал его, ответил на вопросы зрителей в кинотеатре "Горизонт" и дал мастер-класс для студентов киношколы "Индустрия". Тем более, что этот режиссер нашему зрителю уже некоторое время знаком, как близкий друг. Его предыдущий фильм вышел в российский прокат тоже с безликим поверхностным названием "Идеальные незнакомцы", и точно так же оно не отражало глубокой сути фильма. Между тем, фильм был о том, что было бы, если бы мы узнали содержимое мобильных телефонов друг друга - ведь в наше время этому гаджету люди доверяют больше, чем друзьям и возлюбленным. Режиссер создает ситуацию юмористическую, но гипотетическую. Однако, при этом делает большое дело, потому что зритель, посмотрев это кино, отвечает на важный для себя вопрос - как ему комфортней жить: знать, что прячет близкий человек в своем телефоне, и закрывать на это глаза; ничего не знать; знать и принимать на основе этого решение, как изменить свою жизнь.

В фильме "Место встречи" режиссер Дженовезе пошел еще дальше - тут одними мобильниками и тайными посланиями внутри них дело не ограничивается. Уровень выше! И - любители попросить деньги на съемки кино - обратите внимание: вторая картина, как и первая, сделана в одной локации, обходится недорого, но прекрасно живет благодаря таланту, прекрасному сценарию и искренней игре актеров.

Как уже было сказано, простой вершитель судеб сидит в кафе, и к нему приходят за помощью девять человек. Проблемы у них, на первый взгляд, могут быть серьезными и несерьезными, но решение каждой должно кардинально изменить жизнь просящего. Каждый из девятки - думается, такое число не случайно - приходит на переговоры. Они не едят, они заключают сделки. А на весах - жизнь, здоровье, любовь, гордыня, похоть... Как далеко готовы они зайти? Фильм представляет собой довольно сложный психологический квест. В нем играют несколько актеров из тех, кого зритель уже знает по "Идеальным незнакомцам", но тут их роли - противоположны по смыслу и усложнены в энной степени.

У фильма есть один недостаток - местами он предсказуем. Но, наверное, не для всех. И есть еще одна особенность - хотите, назовите ее слабостью или же достоинством. Фильм дает оправданную или неоправданную надежду, что люди - гораздо лучше, чем кажутся. Веру, что зла в мире все же не так много. Вот почему после просмотра хочется застыть перед афишей, на которой изображена вся девятка, и мысленно проанализировать - кто из них кем оказался на самом деле.

Смешной, ужасный, трагический, добрый фильм прост только на первый взгляд, как и все наши житейские ситуации. Хотя бы даже тем, что полностью отражает известную поговорку о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. На самом деле он лишь показывает нам всем точку возврата. Чего мы хотим на самом деле, кем являемся, как формулируем свои запросы, чем готовы расплатиться и как далеко зайти. Особенно хорошо это иллюстрирует одна из героинь - старушка с бомбой...