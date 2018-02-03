Подозреваемый в стрельбе в итальянской Мачерате задержан

В центре итальянского города Мачерата, который находится в двухстах километрах восточнее Рима, неизвестный гражданин открыл стрельбу из автомобиля по прохожим, сообщает информационное агентство Reuters.

По данным полиции, ранения различной тяжести получили четыре мигранта из африканских стран. По другим данным, пострадавших шестеро, а в машине, откуда велась стрельба, находились двое человек. Согласно последней информации, подозреваемый в стрельбе был задержан.

Мэр города Романо Каранчини призвал граждан не покидать дома до особого распоряжения. "Вооруженный мужчина стреляет из автомашины по людям", - предупредил градоначальник в Facebook.

Ранее полиция обнаружила тело 18-летней итальянки. По подозрению в совершении преступления был задержан мигрант из Нигерии.