Посольство РФ призвало США прекратить похищать россиян

Российские дипломаты окажут содействие гражданину РФ Петру Левашову, которого Испания экстрадировала в США по обвинению в хакерских преступлениях. Об этом РИА Новости заявил представитель посольства России в Вашингтоне.

"Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем П. Ю. Левашову необходимое содействие", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на днях министерство иностранных дел РФ вновь предупредило российских граждан, выезжающих за границу, об угрозе подвергнуться задержанию или аресту по запросам властей Соединенных Штатов в третьих странах.

"Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру", - заявил представитель посольства.